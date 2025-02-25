Рубіо пояснив, чому США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію Росії

Напередодні США проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію Росії. Американський держсекретар Марко Рубіо пояснив, що Вашингтон не підтримав її, оскільки вона була "антагоністичною" та суперечила зусиллям щодо мирних переговорів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Рубіо в інтерв'ю для Breitbart News.

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Чому США не підтримали резолюції ООН

Напередодні Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювала Україна та країни Європи. Однак були 18 країн, які проголосували проти, серед них – США та Росія.

Що стосується ширшої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни й конфлікту,

– пояснив Рубіо рішення США.

Він також додав, що організація не має ускладнювати процес припинення конфліктів. Рубіо зазначив, що США не вважають сприятливим мати щось в ООН, "що є антагоністичним до будь-якої сторони".

Крім того, держсекретар США заявив, що його країна запропонувала Раді Безпеки власний варіант документа, який, на думку Рубіо, "є дуже чесним формулюванням і переважно говорить, що війна – це жахлива річ. Він також відзначив той факт, що США пішли на такий крок, а Росія не наклала вето.

Рішення своєї країни голосувати проти загальної резолюції також прокоментував президент США Дональд Трамп.

"Я б не хотів пояснювати це зараз, але це як би само собою зрозуміле", – так на запитання про те, чому США проголосували проти, Трамп відповів журналістам під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, що 24 лютого Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційовану Україною та європейськими країнами, яка закликає визнати Росію агресором і вимагає виведення військ з окупованих територій. За документ проголосували 93 країни, 65 утрималися, 18 проголосували проти.