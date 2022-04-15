У США не вірять, що на борту крейсера "Москва" на момент пожежі були ядерні боєголовки
15 квітня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:CNN
Посилаючись на дані розвідки, у США не вірять, що російський крейсер "Москва" мав ядерну зброю під час затоплення.
США спостерігають за російськими військовими на випадок будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї. Досі таких випадків не було.
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Враховуючи, що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, то розміщення на ньому ядерної зброї було б чимось незвичайним. Про це заявляють високопосадовці США.
Що відомо про затоплення крейсера "Москва"
- Ввечері, 13 квітня, стало відомо про пожежу на російському крейсері "Москва". Інформацію про займання судна, яке раніше атакувало острів Зміїний, підтвердив Олексій Арестович.
- Пізніше у ЗСУ підтвердили, що "Москва" загорілася завдяки українській протикорабельній ракеті "Нептун".
- Згодом капітан ВМС України зазначив, що на Чорноморському флоті в Росії більше немає крейсерів.
- А сам крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку вдалося знищити військовим ЗСУ.
- Тоді Росії довелося визнати, що ракетний крейсер "Москва" таки затонув.
- Військовий корабель Росії, який послали у відомому напрямку, вже став зіркою мемів.
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