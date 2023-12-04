Велика загроза: у Білому домі пояснили, без чого США не зможуть передавати Україні зброю

З перших днів повномасштабного вторгнення США неухильно надавали Україні військову допомогу. Тепер у Вашингтоні заявили, що нові поставки зброї нашій державі опинилися під питанням.

Справа в тому, що Конгрес досі не ухвалив фінансування постачань для України на 2024 рік. А без цього США не зможуть постачати Києву озброєння, повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Потрібна згода Конгресу

Салліван пояснив, що коли США надають Україні зброю зі своїх запасів, тоді влада на гроші, виділені Конгресом, купує нову замість тої, що передали.

Якщо парламент не затвердить фінансування України, тоді відповідно уряд не матиме змоги купити нову зброю, замість тої, що передали. А це означає призупинення військової допомоги Києву.

Радник Білого дому наголосив, що без виділення Конгресом коштів на надання Україні озброєння, постачати їй зброю неможливо.

Хороша новина

Втім, американський посадовець заявив, що є й хороша новина. За його словами, потужна більшість демократів, і республіканців усвідомлюють, наскільки важливо підтримувати Україну. Салліван упевнений, що під час голосування за виділення коштів на військову допомогу Україні", "ми побачимо переважну двопартійну підтримку надання цього фінансування".

Крім того, посадовець додав, що кожен член Конгресу, який виступить проти підтримки Києва, "допоможе" Росії перемогти.

Тобто голос проти підтримки України – це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність,

– наголосив Салліван.

Він також додав, що це буде ударом по демократії і "неправильним уроком історії".

Конгрес досі не ухвалив фінансування допомоги Україні: що відомо