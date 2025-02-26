Трамп заявив, що США найближчим часом не знімуть санкції з Росії

Зараз США не будуть знімати санкцій з Росії, але президент Дональд Трамп допустив, що це буде можливо в майбутньому.

Про це 24 Канал пише з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі. Таку заяву президент США зробив у вівторок, 25 лютого.

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Росія залишається під санкціями США

Журналісти запитали в президента Трампа, чи буде він знімати з Росії санкції в межах переговорного процесу. Лідер країни відповів, що зараз Сполучені Штати не збираються послаблювати встановлені обмеження проти Росії.

Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, колись ми це розглянемо, але наразі ні,

– заявив Дональд Трамп.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що зняття деяких санкцій з Росії можна розглядати в контексті переговорів щодо війни в Україні. Від того, як країна-агресорка буде готова до переговорів, залежить послаблення чи навпаки посилення наявних обмежень.

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