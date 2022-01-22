У США несподівано заявили, що не виключають військову відповідь на агресію Росії проти України
Джерело:JurnalTV
Міжнародна спільнота з початку 2022 року веде з Кремлем напружені переговори. І водночас активно обговорює, як каратиме Росію у випадку її нового вторгнення в Україну.
Наразі основна ідея – це удар санкціями. Настільки потужний, щоб Росія, як висловився президент США Джо Байден, зазнала катастрофи. Про військову ж відповідь не мовилося.
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У США допустили "усі варіанти відповідей" на нову агресію Росії
Аж раптом доволі несподівана заява пролунала від постійної представниці Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Лінди Томас-Грінфілд. В інтерв'ю молдовському каналу вона запевнила, що США розглядають не тільки економічні, а й військові заходи проти Росії у випадку ескалації в Україні.
Зокрема, журналісти запитали у дипломатки, чи розглядають у США варіанти контрзаходів проти Росії військового характеру. І Томас-Грінфілд відповіла: "Абсолютно", а згодом додала, що Білий дім "нічого не виключає зі списку ймовірних відповідей".
Ми продовжуємо працювати з Росією дипломатично, сподіваємося знайти розв'язання цієї проблеми, але якщо ми зазнаємо невдачі, то відповімо на всі дії, які Росія зробить проти України,
– сказала при цьому представниця США.
Зауважимо, Лінда Томас-Грінфілд є також членкинею NSC – Ради національної безпеки США. Тож її слова мають політичну вагу. А проте коментарів щодо них від інших американських чиновників наразі не було.До слова: Томас-Грінфілд на брифінгу 21 січня запевнила, що США готові скликати Радбез ООН у випадку агресії Росії проти України.
Чому заяву Лінди Томас-Грінфілд можна вважати несподіваною
Тут важливо наголосити, що раніше влада США (як і керівництво НАТО) категорично заперечувала будь-які варіанти силових дій проти Росії. Зокрема, заявляла, що:
- Війська НАТО та США до України скеровувати не будуть.
- Можуть їх скерувати щонайбільше до країн східного флангу Альянсу.
На це навіть відреагував Президент України Володимир Зеленський.
- За його словами, це буде "великою помилкою світу".
- Так само і щодо санкцій, які у США готові запровадити проти Росії за умови її нового нападу на Україну, у Зеленського є зауваження: вони мали б бути превентивними – тобто, введеними до агресії, а не після неї.
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