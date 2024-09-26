США офіційно оголосили про новий пакет підтримки для України на 2,4 мільярда доларів: що увійшло

Про новий пакет допомоги було відомо й раніше, та офіційне оголошення відбулося увечері 26 вересня. Саме цього дня Байден зустрічається із Зеленським.

У міністерстві оборони США визнали: допомогу виділили перед зустріччю Зеленського та Байдена. Пентагон упевнений, що вона зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні.

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Америка надає ракети та надводні дрони

Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 2,4 мільярда доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI),

– мовиться в повідомленні.

Вміст пакету допомоги Україні від США на 2,4 мільярда доларів:

боєприпаси та забезпечення для українських систем ППО;

боєприпаси повітря-земля;

безпілотні літальні системи та компоненти для забезпечення українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби з БПЛА;

безпілотні надводні судна;

обладнання безпечного зв'язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Традиційно Пентагон не деталізував тип ракет. Утім, в останніх заявах Байдена мовиться про надання Україні боєприпасів великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW). Ці ракети можна використати для F-16, і вони здатні перевершити російські КАБи.

Загалом увесь пакет напрочуд цікавий. США надають дрони та компоненти, щоб їх збирати, а також пристрої для боротьби з ворожими безпілотниками (імовірно, РЕБ). Також передають обладнання, щоб Київ міг виробляти боєприпаси, а окремим пунктом списку є надводні дрони. Цінними є і боєприпаси для ППО.

ЗМІ анонсували виділення 2,4 мільярда доларів саме 26 вересня.