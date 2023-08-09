США цього тижня оголосять новий пакет військової допомоги Україні, – Держдеп

Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Це станеться вже цього тижня.

Про це повідомив речник Держдепу Меттью Міллер під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, США продовжують постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь.

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Нова допомога від США

Як розповів Міллер, Штати продовжують постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь і пізніше цього тижня США оголосять про додаткову допомогу, яку планують надати нашій державі.

Таким чином, Державний департамент Сполучених Штатів цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Скільки залишилось коштів у Пентагону для допомоги Україні

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у Міністерства оборони США залишилось трохи більше за 6 мільярдів доларів для військової допомоги Україні.

За її словами, зараз Пентагон має 6,2 мільярда доларів для забезпечення передання озброєнь.

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