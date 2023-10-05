Подоляк назвав пріоритетні види зброї для України
Сполучені Штати Америки планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї. Зокрема, 2 жовтня, ЗСУ отримали понад мільйон патронів.
Проте насамперед українські військові потребують далекобійного озброєння. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, які види озброєння необхідні Україні на полі бою.
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Пріоритетна зброя для України
На сьогодні для України пріоритетними є наступні види зброї.
- Дрони різних модифікацій – ключовий інструмент цієї війни;
- Далекобійні ракети, які дозволяють суттєво та ефективно знищувати логістичну інфраструктуру окупантської армії;
- Ремонтні й логістичні можливості, щоб швидко ремонтувати та постачати на поле бою;
- Артилерія з величезною кількістю снарядів різних калібрів, а особливо високоточних калібрів.
Для нас сьогодні ATACMS чи TAURUS, але не просто передача символічних 5 – 10 ракет, а в певному обсязі, будуть суттєво впливати на перебіг подій на лінії фронту. Вони "доб'ють" транспортно-логістичну та складську систему Росії,
– зауважив Михайло Подоляк.
"Це унеможливить швидкий підвіз ресурсу й проведення ротаційних дій з урахуванням кількості мобілізованих, яких Росія тримає на окупованих територіях", – додав радник голови ОПУ.
За його словами, наразі відбуваються перемовини щодо систем ПРО та далекобійних ракет різних модифікацій.
Подоляк назвав види необхідної зброї для України: дивитися відео
Що означатиме передача конфіскованої іранської зброї Україні
Як зауважив Подоляк, конфіскована іранська зброя, яку планують передати США для України, важлива за наступним параметром.
Є резолюції ООН, у яких чітко мовиться: якщо зброя конфіскована, вона має бути знищена або перейти на збереження. Тобто, якщо відбудеться передача – це означатиме, що світ змінюється.
Зазначимо, Іран – партнер Росії щодо геноцидної війни в Україні. Позаяк країна передає росіянам зброю, зокрема дрони. Тому, передана іранська зброя Україні, матиме символічне значення для перебудови глобального розуміння. Тобто, що за все є відповідальність, навіть у такому вигляді.
Чи буде вона важливою для нас? Для нас будь-яка зброя важлива, зокрема стрілецька,
– наголосив Подоляк.
Військова допомога Україні
- Наразі Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Проте це відбудеться тоді, коли Джо Байден ухвалить відповідне рішення. Крім того, ATACMS можна запускати з тих самих пускових установок, які ЗСУ вже використовують.
- Раніше під час візиту в США 22 вересня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що провів у Вашингтоні важливі зустрічі. Зокрема, обговорювалися перспективи надання нашій державі ATACMS.
- Також в Україну розпочалося доставлення нової партії розвідувальних систем SurveilSpire. Повідомляють, що замовлення оплатив уряд Німеччини. Зауважимо, системи ефективні у боротьбі з дронами.