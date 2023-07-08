Україна отримає касетні боєприпаси від США: як вони допоможуть ЗСУ

Увечері, 7 липня, з'явилася інформація, що США готові надати Україні касетні боєприпаси. Вони були вкрай потрібні нашим захисникам ще минулого року.

Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Він пояснив основну ефективність американських боєприпасів.

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Переваги касетних боєприпасів

Основна перевага касетних боєприпасів, за словами військовослужбовця, у їхній ефективності і точності. І в деякій мірі їх можна назвати більш гуманними.

Система "Град" не працює точно, вона працює по квадратах. Американські боєприпаси більш точні і їх можна назвати гуманними, бо вони знищуватимуть живу силу противника і не загрожуватимуть цивільним,

– пояснив він.

Касетні боєприпаси використовуються для знищення легкоброньованої техніки і живої сили противника, яка перебуває не в укриттях. Проте, дістати ворогів можна і там.

"Якщо противник в бліндажах, траншеях ураження здійснити набагато важче. Не значить, що неможливо, але важче. Противник побудував довгострокові інженерні споруди з використанням не тільки дерева, але й бетону, що складніше уразити, але можна діставати їх і там", – відзначив Березовець.

Тарас Березовець про ефективність касетних боєприпасів: дивитись відео

Рішення про передачу

Такий вид зброї Україна потребувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Касетні боєприпаси значно допомогли б в обороні території, зокрема на Східному напрямку.

"Нам треба були касетні боєприпаси ще рік тому. Влітку 2022-го під час запеклих боїв на Донбасі, коли противник наближався до Соледара і Бахмута. Тоді ідею надати їх Україні відкинули у Білому домі, бо хтось сказав, що це не гуманна зброя", – розповів Березовець.

Зазначимо, що рішення передати касетні боєприпаси Україні і справді було довготривалим. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що ця зброя "створює ризики для цивільного населення" і саме тому так довго відкладалося це рішення.

Тарас Березовець наголосив, українські військові використовують зброю винятково для боротьби з противником.

Касетні боєприпаси для України: основні новини

Україна надала письмові гарантії, де зобов'язалася мінімізувати ризики для мирного населення. Наша держава аргументувала потребу у касетних снарядах. Водночас у Києві підкреслили, що використовувати ці боєприпаси будуть винятково на полі бою.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав 5 ключових принципів, яких наша країна дотримуватиметься у використанні касетних боєприпасів. Зокрема, мовиться про деокупацію територій, захист мирного населення і піклування про їхню безпеку, а також суворий облік та звіт за використання зброї.

Касетні боєприпаси значно допоможуть українським оборонцям у контрнаступі. Зазначимо, що росіяни давно використовують такий вид зброї у війні.

Це вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції, і які розсипаються по широкій площі при вибуху. Вони призначені для пошкодження великої території, знищення живої сили, техніки, зруйнування споруд та створення перешкод на полі бою.