США збільшили кількість своїх військових у Європі

Європа та США посилюють заходи військової безпеки, оскільки, ймовірно, остерігаються божевільних планів російського президента Путіна. Зокрема, ще близько 20 тисяч американських військових прибуло на територію Європейського континенту.

Навряд, звісно, Росія вирішить атакувати країни Європи чи США, адже це неминуче призведе до Третьої світової війни, яка загрожує найменуватись ядерною. Однак зі заяви координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джона Кірбі зрозуміло, що ЄС та Вашингтон вибудовують тісні військові відносини.

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У яку країну не прибули американські солдати

Варто зазначити, що додатковий військовий контингент Вашингтон відправив не у всі країни Європейського Союзу та НАТО. Власне, у Польщі США не посилювали свою військову присутність.

На сьогодні у мене немає заяв щодо пересування військ. Ми вже збільшили свою присутність на європейському континенті на додаткові 20 тисяч осіб, і ми створимо механізми для збереження цих 20 тисяч у Європі на ротаційній основі, але я не маю жодних заяв щодо Польщі,

– зазначив Кірбі.

Окрім того, під час спілкування з журналістами він порушив тему надання нашій державі танків та констатував, що США хотіли б, аби Німеччина дозволила постачання "Леопардів" Збройним Силам нашої держави.



Що відомо про танки Leopard / Картинка 24 Каналу

США проводять найбільші військові навчання з Ізраїлем

До цієї теми варто додати, що не так давно США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання. Їх назвали Juniper Oak, та відомо, що у них візьмуть участь винищувачі, бомбардувальники, 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 – ізраїльських.

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Окрім того, Росія посилює свою військову присутність на території Білорусі начебто заради "навчань". Проте очевидно, що довіряти Кремлю та дикторському режимові Лукашенка не варто. У будь-який момент окупанти можуть розпочати другу спробу захопити Київ, проте навряд їм це вдасться зробити.