США переконали Європу у планах Росії напасти на Україну, – ЗМІ

Штати переконали Євросоюз, що Росія готує вторгнення в Україну. Це вдалось зробити з допомогою дипломатичної взаємодії та обміну розвідданими.

Зокрема США вдалось переконати навіть скептично налаштовані крани, зокрема Німеччину. Про це написала британська газета.

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Штати переконали Європу в планах Кремля

Тижні безперервної дипломатичної взаємодії США з європейськими урядами, підкріпленої обміном розвідданими допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включаючи Берлін, у тому, що Кремль незабаром може ввести свої війська в Україну,

– мовиться в повідомленні.

Там також пояснили, що саме це спонукало Європу на "підтримку ідеї необхідності серйозних погроз санкцій для стримування Кремля". Видання також пояснило, що:

звіти розвідки США передали членам НАТО та Євросоюзу дипломатичними каналами;

кількість матеріалів і деталей одне із джерел з офіційних осіб оцінило як "доволі широку". Мовиться про ті дані, якими поділилися інші 29 союзників по НАТО;

раніше рівень і повнота обміну розвідданими були викликані "первинним небажанням" деяких європейських союзників розглядати заяви США про підготовку Росії до вторгнення як такі, що "заслуговують на довіру".

Війська Росії біля українських кордонів: коротко

Ще наприкінці жовтня американські ЗМІ почали писати, що Росія стягує війська до кордону з Україною й це викликає занепокоєння в США та Європи.

Згодом українська розвідка пояснила, що Росія ймовірно може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце". Це може трапитись у січні 2022 року.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова біля кордонів з Україною перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових.

Видання The Washington Post, посилаючись на дані розвідки США, написало – Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. На початку 2022 року Росія може застосувати 175 тисяч військових.

Згодом Олексій Резнікова розповів, що не виключає, що кількість військових на кордоні може бути 175 тисяч.

5 грудня міністр оборони Олексій Резніков звернувся до США, Великої Британії та Канади . Він закликав ці країни направити своїх військових ближче до кордону з Росією. Мовиться зокрема й про те, щоб збільшити їхню кількість. Адже, за словами міністра, потім "буде занадто пізно".

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