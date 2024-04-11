Угоду підписано: США нададуть Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем ППО

У четвер, 11 квітня, Сполучені Штати Америки підписали важливу угоду. Йдеться про надання Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

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Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО,

– написала Брінк на своїй сторінці в X.

Раніше у Державному департаменті США повідомляли, що виділені кошти дозволять Україні відремонтувати зенітно-ракетні комплекси HAWK. Ці системи посилять здатність України захищати населення та критично важливу інфраструктуру.

Hawk – напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Розробники задумували його як засіб захисту для сухопутних військ та тилових об'єктів. Здатен перехоплювати літаки, крилаті ракети й балістичні цілі.

Україна потребує систем ППО