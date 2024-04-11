Угоду підписано: США нададуть Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем ППО

11 квітня 2024, 21:38
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Бріджит Брінк

У четвер, 11 квітня, Сполучені Штати Америки підписали важливу угоду. Йдеться про надання Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

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Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО,
– написала Брінк на своїй сторінці в X.

Раніше у Державному департаменті США повідомляли, що виділені кошти дозволять Україні відремонтувати зенітно-ракетні комплекси HAWK. Ці системи посилять здатність України захищати населення та критично важливу інфраструктуру.

Hawk – напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Розробники задумували його як засіб захисту для сухопутних військ та тилових об'єктів. Здатен перехоплювати літаки, крилаті ракети й балістичні цілі.

Україна потребує систем ППО

  • У нещодавньому інтерв'ю 6 квітня Володимир Зеленський заявив, що якщо окупанти щодня будуть бити так, як били останній місяць, Україні може не вистачати ракет.
  • Президент зазначив, що партнери про це знають. Додав, що у нас розраховано, в які дати потрібні ці ракети. Українські військові розуміють, скільки у середньому витрачають на добу такої активізації Росії.
  • Глава держави відзначив, що процеси щодо ППО треба пришвидшувати. Усе це коштують грошей. Якщо на початку повномасштабної війни Україна розраховувала тільки на міжнародну технічну допомогу, то сьогодні й на свої контакти.

Автор: Поліна Буянова