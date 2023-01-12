Пентагон підтримує рішення союзників США надати Україні західні танки
У США заявили, що підтримують будь-яку оборонну допомогу для України. Зокрема це стосується і танків.
Під час брифінгу 12 січня прессекретар Пентагону Пет Райдер сказав, що США повністю підтримують будь-яку оборонну допомогу, яку міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні. Про це пише 24 Канал.
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США підтримує постачання танків в Україні
Пет Райдер сказав, що перед постачанням танків Україні постає питання можливості обслуговувати ці танки та тренування українських військових на них. Проте він наголосив, що Пентагон підтримує надання ЗСУ будь-якої допомоги, завдяки якій наші захисники зможуть отримати перевагу на фронті.
Ми повністю підтримуємо будь-яку оборонну допомогу, яку наші міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні. Зокрема, це стосується і танків. Але знову ж постає питання можливості тренуватися на цих танках, підтримувати та зберігати їх. Отже, це буде частиною дискусій як з боку США, так і наших партнерів. Але неодмінно ми підтримуємо будь-яку допомогу, завдяки якій Україна зможу отримати перевагу на полі бою,
– сказав Пет Райдер.
Передача танків Україні: останні новини
- Чехія готує до передачі Україні нову партію танків, зокрема Т-72. На одному з них поставив свій підпис прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
- Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 11 січня Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту "Leopard 2". У Politico зазначають, що великою перешкодою для цих передач є те, що Берлін повинен дати "зелене світло" на реекспорт зброї німецького виробництва.
- Фінляндія також припускає, що може надати Україні танки Leopard 2, проте у координації з іншими країнами. Проте там уточнили, що кількість переданої бронетехніки не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і ще не є державою-членом НАТО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг не відкидає можливості постачань важких танків в Україну. Він наголосив, що союзники мають збільшувати військову допомогу українцям.