США планують оголосити новий пакет допомоги Україні на 150 мільйонів доларів, – ЗМІ
24 червня 2024, 21:07Читать новость на русском
Джерело:"Голос Америки"
Сполучені Штати Америки можуть оголосити про надання Україні чергового пакета допомоги. Як пишуть у ЗМІ, розмір пакета сягатиме близько 150 мільйонів доларів.
Про це пише кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб з посиланням на американського посадовця. Що саме увійде до пакета допомоги – наразі невідомо.
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США можуть оголосити про новий пакет допомоги
Як пишуть у ЗМІ, США можуть оголосити про новий пакет допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів у вівторок, 25 червня. Наразі в Білому домі не підтверджували інформацію про виділення допомоги.
Також невідомо, що саме може увійти до нового пакета допомоги.