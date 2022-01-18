США планують передати Україні 6 "афганських" гелікоптерів, – ЗМІ

У рамках нової військової допомоги США маю намір передати Україні шість гелікоптерів. Техніка раніше належала ВПС Афганістану.

Мовиться про п'ять Мі-17В-5 і один – Мі-8МТВ. Очікується, що перша партія прибуде весною 2022 року.

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У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для афганських солдатів.

ЗМІ пишуть, що це рішення у Білому домі схвалили на тлі стягування Росією військ до кордонів України.

Допомога від США у 2022 році

Наприкінці 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена погодила військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів.

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що наша держава отримає від Штатів заплановані 300 мільйонів доларів. Однак буде й інша допомога, деталі якої поки розкривати рано.

Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,

– зазначила дипломатка.

Оксана Маркарова уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За її словами, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої обидві держави ведуть співпрацю.

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