Не все втрачено: які варіанти допомоги України ще мають США

У США досі не проголосували за пакет допомоги для України. Але є декілька варіантів, зокрема й тиск на республіканців, які можуть прискорити рішення.

Про них 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Є "план Б".

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"Я думаю, що насправді не все втрачено. Вони ще пару днів покидають оці всі пакети один одному, а потім їм доведеться виходити на "план Б", про який вони говорять, що його зараз немає, але він насправді існував завжди. Якщо ви не можете проголосувати за це в пакеті, значить відповідно треба голосувати роздільно: окремо історія про мігрантів, окремо історія про військову допомогу тим країнам, які є партнерами і союзниками США", – зазначив політолог.

Рішення США

Допомоги наразі потребують Україна, Ізраїль і Тайвань. Саме Білий дім має взяти ініціативу у свої руки.

"До речі, тут є такий непоганий простір для певного тиску на частину республіканської партії, яка блокувала розгляд цього рішення і по суті виступала проти допомоги Україні. Тому ті, хто був проти, вони фактично агенти Путіна. Цікаво буде подивитися, як у такій ситуації поводитиме себе частина республіканців. В тому числі і спікер Джонсон, оскільки він казав, що категорично за допомогу Україні і проти Росії. Тепер можуть запропонувати варіант, що ми не чіпаємо ваших мігрантів – давайте просто розглянемо допомогу Україні", – припустив Рейтерович.

Питання у аргументах і чи погодиться на це Білий дім. Якщо даний варіант не спрацює, треба розробляти наступні. І рано чи пізно у Конгресі доведеться приймати дане рішення.

"Є ще пару інших механізмів, які може застосувати Білий дім, наприклад, вони можуть знову внести закон про лендліз, який колись був, жодного дня не працював, але зараз він якраз може запрацювати, тому що буде потреба. У Пентагона є окремі програми, які вони можуть також якось переорієнтувати на Україну і спробувати таким чином змінити ситуацію. Тому тут поки ще рано опускати руки", – додав Рейтерович.

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