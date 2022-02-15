150 тисяч військових біля кордону України: США не зафіксували відведення військ Росії

15 лютого 2022 , 22:41
Читать новость на русском

Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки.

Відповідну заяву про війська Росії американський президент Джо Байден зробив 15 лютого під час свого термінового звернення щодо України, повідомляє 24 канал.

До теми Байден виступає з терміновим зверненням щодо України: онлайн-трансляція

США не бачать відведення російських військ

Раніше у Москві заявили, що після нібито навчань почали відводити свої війська від кордонів України. За словами Байдена, США перевіряють цю інформацію. Однак аналітики заявляють, що "відведення" військових наразі не відбувається, а Росія зберігає свої позиції, що становить загрозу для України.

150 тисяч військових перебувають у Росії та в Білорусі вздовж кордону з Україною,
– наголосив Байден.

За його словами, вторгнення держави-агресорки в Україну залишається можливим.

Заяви Москви про "відведення військ: що відомо

Зверніть увагу – Росія каже, що завершує навчання: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська