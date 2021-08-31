США пообіцяли надати Україні фінансову допомогу через посилення агресії Кремля

Сполучені Штати пообіцяли виділити Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. Адміністрація Джо Байдена зазначила, що ці кошти просто необхідні на тлі збільшення російської військової активності на території України.

США вважають за потрібне допомогти Україні посилити стримування поточних загроз з боку Росії.

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Як пояснили в адміністрації Байдена, підставою для надання допомоги Україні є:

значне збільшення російської військової активності вздовж нашого кордону;

мінометні обстріли,

порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії,

– мовиться у повідомленні.

Новий пакет буде включати

Ще у березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 125 мільйонів доларів, зокрема 2 озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

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