У Сенаті США пообіцяли збільшити розмір військової допомоги для України

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову головою Комітету у закордонних справах Сенату США Робертом Менендесом. Під час дискусії Менендес від імені Сенату США висловив занепокоєння агресивними діями Росії на кордоні з Україною.
Джерело:МЗС України
За словами Роберта Менендеса, нарощення військової присутності Росії є загрозою не лише безпеці України, але й США та Європи.
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Підсумки розмови
Дмитро Кулебадетально поінформував американського сенатора щодо актуальної безпекової ситуації у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону. Він також наголосив на діях Росії:
- в Азово-Чорноморській акваторії,
- мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.
Позиція Сенату США
Голова Комітету наголосив, що агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для США і цивілізованого світу, та запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки. Роберт Менендес запевнив Дмитра Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера.
Наостанок він повідомив, що очікує схвалення в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.
Наостанок Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів.
Загострення на Сході України: головне
- Росія почала нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною ще з кінція березня 2021 року. Країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та у Криму. У Пентагоні вже зазначили, що кількість зброї РФ точно більша, ніж у 2014 році.
- Український президент Володимир Зеленський вчергове наголосив, що Україна не хоче війни, але готова захищати свої землі від ворога.