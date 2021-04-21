У Сенаті США пообіцяли збільшити розмір військової допомоги для України

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову головою Комітету у закордонних справах Сенату США Робертом Менендесом. Під час дискусії Менендес від імені Сенату США висловив занепокоєння агресивними діями Росії на кордоні з Україною.

За словами Роберта Менендеса, нарощення військової присутності Росії є загрозою не лише безпеці України, але й США та Європи.

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Підсумки розмови

Дмитро Кулебадетально поінформував американського сенатора щодо актуальної безпекової ситуації у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону. Він також наголосив на діях Росії:

в Азово-Чорноморській акваторії,

мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

Позиція Сенату США

Голова Комітету наголосив, що агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для США і цивілізованого світу, та запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки. Роберт Менендес запевнив Дмитра Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера.

Наостанок він повідомив, що очікує схвалення в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.

Наостанок Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів.

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Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу