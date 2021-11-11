США попередили Євросоюз про можливе вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ
Джерело:Bloomberg
У Вашингтоні продовжують висловлювати занепокоєння через накопичення російських військ поблизу українського кордону. За інформацією ЗМІ, США попередили своїх партнерів з ЄС про можливе вторгнення.
Видання Bloomberg повідомило, що Вашингтон не відкидає варіант вторгнення Росії в Україну.
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Адміністрація Байдена поки цю інформацію не коментує
Свої висновки американці роблять з інформації, яку вони поки не передали європейським партнерам, проте ці дані є достатньо вагомими та з загальнодоступними доказами.
У Білому домі поки цю інформацію не коментують. Як повідомляють ЗМІ, вторгнення Росії є малоймовірним. Москва, мовляв, не хоче починати війну з Україною, проте демонструє готовність до неї. У випадку наступу, вважають у США, росіяни зіткнуться з потужним громадським опором.
Раніше занепокоєння висловив держсекретар Блінкен
Зазначимо, що напередодні про ситуацію на кордоні Росії та України висловився держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою він наголосив, що США поки не розуміють намірів Москви, проте закликають її не повторювати помилок 2014 року.
До теми Концентрації військ Росії на кордоні немає, але активізувалася розвідка, – комітет РадиЗверніть увагу! Про накопичення російських військ неподалік українського кордону першими написали саме американські ЗМІ. В українському Міноборони запевнили, що стежать за ситуацією і значних змін немає. У своєму зверненні 10 листопада президент Зеленський назвав переміщення російських сил психологічним тиском, який вже не діє.