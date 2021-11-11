США попередили Євросоюз про можливе вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ

Видання Bloomberg повідомило, що Вашингтон не відкидає варіант вторгнення Росії в Україну.

Важливо Військовий тиск: як у РНБО пояснюють дії Росії поблизу кордону України

Адміністрація Байдена поки цю інформацію не коментує

Свої висновки американці роблять з інформації, яку вони поки не передали європейським партнерам, проте ці дані є достатньо вагомими та з загальнодоступними доказами.

У Білому домі поки цю інформацію не коментують. Як повідомляють ЗМІ, вторгнення Росії є малоймовірним. Москва, мовляв, не хоче починати війну з Україною, проте демонструє готовність до неї. У випадку наступу, вважають у США, росіяни зіткнуться з потужним громадським опором.

Раніше занепокоєння висловив держсекретар Блінкен