США попросили Україну допомогти евакуювати людей з Афганістану

Сполучені Штати Америки попросили Україну допомогти з евакуацією з Афганістану людей, яким загрожує небезпека. Україна погодилася посприяти у вивезенні біженців з Кабула.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд. Домовилися про спільну операцію з евакуації людей з Афганістану.

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Особливості операції з евакуації

На наступних етапах евакуації пріоритет надаватимуть громадянам України, яких в Афганістані залишилося понад 100. Вивозитимуть також іноземних громадян. Операцію проведуть у найближчі кілька днів.

За інформацією Офісу Президента, із Кабула людей перевозитимуть до США та інших країн. Про надання евакуйованим притулку в Україні не мовилося.



Український літак евакуював людей з Афганістану / Фото ГУР Міноборони

Ситуація в Афганістані: останні новини

Терористичний рух "Талібан" захопив Кабул 15 серпня. Відтоді з Афганістану намагаються вилетіти тисячі людей.

У аеропорту Кабула виник хаос, афганці заблокували злітну смугу та чіплялися за шасі літака, щоб покинути країну. Від тисняви та пострілів, за деякими даними, загинули 12 людей.

Україна направила свій літак в Афганістан 16 серпня, тоді вдалося забрати 8 українців та 72 іноземців. Другий рейс із Кабула відбувся 21 серпня, літак Збройних сил України евакуював 83 особи.