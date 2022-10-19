США посилюють тиск на Туреччину через її зв'язки з Росією, – ЗМІ
Джерело:Bloomberg
Цього тижня у Стамбулі та Анкарі відбулися нові переговори щодо стосунків Туреччини з Росією. США посилюють тиск на Туреччину.
Поглиблення економічних зв'язків між Росією й Туреччиною викликає невдоволення Заходу. Про це ЗМІ пишуть, посилаючись на свої джерела. Нагадують також, що Туреччина є членом НАТО.
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Перемовини Туреччини та США
Американська делегація на чолі з Елізабет Розенберг, помічницею міністерки фінансів США, зустрічалася з керівником центробанку Туреччини та представниками бізнес-асоціацій. Крім того, були перемовини з керівництвом міністерства фінансів.
Наголошують, що турецька влада повинна зайняти жорсткішу позицію щодо Росії та дотримувалася фінансових санкцій проти неї.
Ердоган комунікує з Путіним: останні новини
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 7 жовтня поговорив телефоном з російським диктатором Путіним. Президент вкотре наголосив, що готовий бути посередником між Україною та Росією у мирному врегулюванні війни.
- Крім того, Ердоган заявляв, що хоче провести спільну зустріч з Путіним та Володимиром Зеленським у Туреччині, мовляв, це необхідно для радикального вирішення кризи. Однак Україна офіційно відмовилася вести будь-які переговори з країною-агресоркою.
- За інформацією турецьких ЗМІ, Ердоган хотів посадити за стіл переговорів із Росією 4 найбільші країни Заходу – США, Францію, Німеччину та Велику Британію.
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