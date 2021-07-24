У США повідомили, хто представить державу на саміті Кримської платформи

В Україні на саміт Кримської платформи не приїде ні президент США Джо Байден, ні віцепрезидентка Камала Гарріс. Однак країну у Києві все одно представлятимуть на високому рівні.

Хто приїде на Кримську платформу зі Штатів

Вашингтон розуміє, що Кримська платформа дуже важлива. Про це в інтерв'ю заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

Важливо Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС

Від нас буде член Кабінету (уряду США – 24 канал). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету,

– наголосив Кент.

Водночас імені чиновника наразі не називають.

На думку Кента, мовиться не лише про те, що відбудеться 23 серпня: "Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок, не кінець. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти".

Головне про саміт

Концепцію Кримської платформи представив президент Володимир Зеленський в ООН. Її мета – об'єднати зусилля довкола деокупації півострова.

Саміт відбудеться у Києві 23 серпня 2021.

МЗС України надіслало запрошення для участі у Кримській платформі багатьом державам. Участь вже підтвердили президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії.

Росія ж заявила, що саботуватиме саміт.