У США повідомили, хто представить державу на саміті Кримської платформи
Джерело:"Радіо Свобода"
В Україні на саміт Кримської платформи не приїде ні президент США Джо Байден, ні віцепрезидентка Камала Гарріс. Однак країну у Києві все одно представлятимуть на високому рівні.
Хто приїде на Кримську платформу зі Штатів
Вашингтон розуміє, що Кримська платформа дуже важлива. Про це в інтерв'ю заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.
Важливо Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС
Від нас буде член Кабінету (уряду США – 24 канал). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету,
– наголосив Кент.
Водночас імені чиновника наразі не називають.
На думку Кента, мовиться не лише про те, що відбудеться 23 серпня: "Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок, не кінець. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти".Зверніть увагу!
Головне про саміт
- Концепцію Кримської платформи представив президент Володимир Зеленський в ООН. Її мета – об'єднати зусилля довкола деокупації півострова.
- Саміт відбудеться у Києві 23 серпня 2021.
- МЗС України надіслало запрошення для участі у Кримській платформі багатьом державам. Участь вже підтвердили президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії.
- Росія ж заявила, що саботуватиме саміт.