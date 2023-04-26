Кордони 1991 року та вступ до НАТО: у США представили проєкт резолюції "Перемога України"

25 квітня члени Конгресу США представили проєкт резолюції "Перемога України". Його співавторами виступили республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.

Презентація відбувалась на Капітолійському пагорбі. На заході були присутні конгресвумен-демократка Марсі Каптур, 3-й президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, а також учасники "Українського саміту дій".

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Що передбачає резолюція

У документі йдеться про те, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Політика США спрямована на забезпечення того, аби Україна могла зберегти суверенітет у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, на досягнення справедливості та відшкодування втрат України,

– йдеться у резолюції.

Крім того, документ закликає сприяти відбудові України, а також її інтеграції в євроатлантичні інституції, такі як НАТО – відповідно до політики США, сформульованої ще 2008 року.

У США презентували проєкт резолюції "Перемога України" / Фото Оксана Маркарова

Посол України у США Оксана Маркарова додала, що у проєкті резолюції наголошують, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

виплату Росією репарацій Україні;

допомогу світової спільноти у відновлені України;

притягнення керівництва Росії до відповідальності за цю загарбницьку війну;

відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Росією під час її вторгнення.

Як світ допомагає Україні перемогти

25 квітня Європейський Союз виділив ще 1,5 мільярда євро Україні. Ці гроші підуть на підтримку роботи наших інституцій, інфраструктуру та для проведення важливих реформ.

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2. Зокрема, серед них є боєприпаси зі збідненим ураном.

На тлі заяв від Міністерства оборони України про початок контрнаступальних дій США оголосили про черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли артилерійські снаряди різних калібрів, 155-мм та 105-мм, боєприпаси для Himars, 9 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, техніка забезпечення тощо.

Після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за неї мають проголосувати, як на рівні Палати Представників, так і на рівні Сенату.