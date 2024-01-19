Зрушення є, – політолог-міжнародник про допомогу Україні зі США

Палата представників США підтримала тимчасовий бюджет. Про це стало відомо 19 січня. Законопроєкт для запобігання шатдауну підтримав також Сенат. Відповідний проєкт відправили на підпис Джо Байдену.

Отже, зрушення є. Це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог-міжнародник Максим Ялі. Утім, разом з цим є певні проблеми.

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"Ключова проблема в тому, що якщо у верхній палаті хоч і невеличка, але перевага є у демократів, тобто там набагато легше буде це рішення узгодити, то у нижній палаті там перевага у республіканців. Спікер нижньої палати Майк Джонсон буквально два дні тому заявив, що він не збирається навіть розглядати питання виділення фінансової допомоги Україні до того моменту, як не будуть узгоджені питання кордону", – пояснив політолог.

Політичні проблеми

Подібні заяви свідчать про те, переконаний Максим Ялі, що політичні перегони вже поглинули Конгрес США. Тобто республіканці намагаються дотиснути Байдена щодо питань з мігрантами. А для демократів це виклики, оскільки ті – їхня електоральна група.

"Тобто тут серйозний клінч і для демократів, зокрема. Я думаю, що питання буде затримуватись. Навіть якщо Сенат схвально проголосує за виділення допомоги Україні, нижня палата буде дивитися. Республіканська партія неоднозначна. Прихильники Трампа, яких меншість у Конгресі, можуть блокувати. А інша частина республіканців зважатимуть на результати виборів", – сказав політолог.

Утім, певні надії є, так само, як і є ті, хто підтримує Україну. Остаточний результат у питанні представника республіканців на виборах буде зрозумілий вже у березні.

"Це ключові моменти, на які звертають увагу конгресмени. Але відсіч України російській агресії на 100% є в національних інтересах США. Адже від цього залежить їхній статус глобального гравця і взагалі світового порядку", – додав Ялі.

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