США продовжать підтримувати Україну летальною зброєю, – Держдеп

CША на тлі напруги біля кордону заявили, що будуть підтримувати України у сфері безпеки й оборони. Зокрема, мовиться про постачання летальних оборонних систем.

США й надалі працюватиме над тим, аби підтримувати Україну у сфері безпеки. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

До речі Росія є агресором, – Держдеп США про військову ескалацію

Що кажуть у Держдепі

За словами речника, Україна потребує підтримки, щоб захистити себе від російської агресії. Таким чином Прайс прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе нове постачання американської зброї.

Представник Держдепу додав, що підтримка охоплює, зокрема, летальні оборонні системи. Він також нагадав, що Штати виділили Україні у сфері безпеки понад 2 мільярди доларів від початку російської агресії.

Загострення біля кордону: основне

Росія активно стягує війська до кордону з Україною з кінця березня 2021 року. Країна-агресор також перекидає військових та техніку до окупованого Криму.

У Пентагоні заявили, що кількість військ біля кордону більша, ніж була у 2014 році.

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не хоче війни, але буде захищати свої землі від ворога.

До речі, США запевняли, що в разі наступу Росії не залишать Україну наодинці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив , що у Сенаті США пообіцяли збільшити розмір військової допомоги для України. Комітет Сенату підтримав цей законопроєкт.



Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу