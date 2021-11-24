США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", – Держдеп

У Сполучених Штатах заявили, що продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії. Так, під обмеження знову потрапить скандальний газопровід "Північний потік-2".

Відповідну заяву на брифінгу 23 листопада зробив речник Державного департаменту Нед Прайс.

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Ми продовжимо слідувати законодавству щодо виконання PEESA (закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" – 24 канал) належним чином щодо організацій, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2",

– сказав він.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Міністерство фінансів США 23 листопада запровадило санкції проти "Північного потоку-2". Під обмеження потрапили, зокрема:

компанія Transadria Ltd, яка базується на Кіпрі;

корабель Marlin, що ходить під прапором Росії.

До слова, загалом Сполучені Штати Америки погодили пакет санкцій проти 8 осіб та 17 суден.

До слова У США запропонували поправку до "оборонки" з санкціями проти Росії у разі вторгнення в Україну

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.