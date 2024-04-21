Перший транш озброєння від США може бути в Києві за кілька днів після підписання закону, – NYT

Палата представників США напередодні, 20 квітня, проголосувала за пакет допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Першу партію військової допомоги зможуть доставити в Україну через декілька днів після підписання закону.

Перед цим за документ має проголосувати Сенат і його має підписати Джо Байден. Президент США закликав Сенат підтримати проєкт закону якомога швидше.

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Коли Україна зможе отримати першу зброю

Журналісти написали, що за декілька днів після підписання документа Байденом озброєння в Україні може надійти зброя із запасів Пентагону в Німеччині.

Представники США не сказали, яку саме зброю Сполучені Штати передадуть ЗСУ в межах пакета, проте прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер раніше пояснював, що, ймовірно, підтримка включатиме більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії.

У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому,

– заявив Патрік Райдер.

Він пояснив, що їх можуть доставити протягом декількох днів.

Видання написало, що:

зброя та боєприпаси, які надсилаються в Україну, часто надходять з активів Пентагону в Європі,

постачання координується організацією Security Assistance Group-Ukraine, яка створена наприкінці 2022 року та базується в Німеччині. Вона діє в рамках Європейського командування Пентагону.

Видання зауважило з посилання на офіційні особи, що додаткові ракети ATACMS можуть надати Україні, щойно заміна зброї, яка називається Precision Strike Missiles, почне надходити до Пентагону. До речі, ЗМІ зауважило, що представник Lockheed Martin, виробника обох ракет, заявив, що 2023 року компанія поставила армії США перші 4 оперативні ракети Precision Strike.

Іноземні журналісти також написали, що США мають обмежену кількість цієї зброї. Офіційні особи заявили, що решта арсеналу ATACMS зарезервували для планів на випадок непередбачених обставин, якщо Сполучені Штати будуть воювати з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

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