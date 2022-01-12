У США пропонують виділити екстрену допомогу Україні в разі вторгнення Росії

У разі нападу Росії США можуть виділити Україні додаткову надзвичайну допомогу. Мовиться про 500 мільйонів доларів.

Що відомо про екстрену допомогу від США

Таку суму передбачили в "Акті про захист суверенітету України". Документ ініціювали у Сенаті США.

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Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії,

– мовиться у повідомленні.

Документ передбачає санкції проти:

російського банківського сектору,

вищих військових і урядових чиновників,

видобувних галузей Росії,

постачальників спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями (наприклад, SWIFT).

"Нам потрібно чітко ставитися до загрози, яку представляє Росія. Цей законопроєкт робить значущі кроки для протидії російській агресії та підтримує наших партнерів у Східній Європі. США повинні впевнитись, що Україна може захистити себе, і що ми протистоїмо будь-якій загрозі вторгнення з боку Росії", – наголосили сенатори.

Головне про можливу ескалацію Росії

Раніше ГУР повідомило, що агресор може піти у повномасштабний наступ у січні – лютому 2022 року.

Однак на початку січня видання The New Your Times повідомило, що Володимир Путін посунув дату нападу ближче до весни.

Причиною нібито стала надто м'яка зима – бронетехніка має пересуватися по замерзлій землі, а не болоті.

Водночас у США, НАТО та Євросоюзі погрожують агресору серйозними наслідками у разі нападу.

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