США на різних рівнях підтвердили постачання Україні HIMARS, – Зеленський

Розпочалась 100 доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам. Напередодні Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, у якому прокоментував 3 важливі новини, зокрема про постачання США Україні систем HIMARS.

Президент зауважив, що Штати на різних рівнях підтвердили надання нашій державі сучасних ракетних систем залпового вогню. Він підкреслив, що ця американська зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати українську землю, передає 24 канал.

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США нададуть HIMARS Україні

Володимир Зеленський подякував за підтримку нашої держави системами HIMARS президенту США Джозефу Байдену та всім американським друзям України, а також народу Сполучених Штатів Америки.

Очікуємо. Дуже,

– додав президент.

Що відомо про систему HIMARS Американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Розроблена наприкінці 1990-х років. Здатна перевозити шість ракет для залпового вогню або одну ракету типу MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Калібр – 227 міліметрів, дальність вогню – від 2 до 500 кілометрів.

Озброєння від інших країн

Подякувавши Сполученим Штатам Америки за надання Україні сучасних РСЗВ, Зеленський додав, що таких хороших новин про постачання зброї ми очікуємо й від інших наших партнерів.

Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Я дуже вдячний керівництву цієї держави,

– повідомив Зеленський.

До слова, президент підсумував тему надання нашій країні озброєння тим, що Україна наразі працює над виведенням обсягів постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень.

Останні новини про постачання зброї Україні: коротко

Велика Британія планує надати Україні ракетні системи М270. Вони здатні влучати у цілі на відстані 80 кілометрів. Зазначається, що рішення про поставки було скоординоване зі Сполученими Штатами Америки.

У Литві зібрали майже 6 мільйонів євро на Bayraktar для України всього за 3 дні. Країна вже підписала угоду на покупку з Туреччиною.

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що американські HIMARS можуть ліквідувати той виступ, який зараз зафіксовано у зоні Сєвєродонецька й значно вплинути на хід бойових дій по всій лінії фронту.

Разом з тим новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Збройні Сили України самі вирішуватимуть, "як далеко стріляти" з американських РСЗВ.

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