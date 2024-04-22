Ефект буде миттєвий: як допомога від США може вплинути на поле бою

До України незабаром надійде військова допомога від США. Наявність зброї, систем ППО, броньованої техніки може суттєво змінити хід бойових дій.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, додавши, що катастрофічної ситуації на полі бою очікувати не варто. Мовиться про обвал фронту чи суттєві прориви Росії. Раніше очільник ГУР МО також про це говорив.

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Ефект від допомоги може бути миттєвим

"Якщо Кирило Буданов мав на увазі прориви фронту, територіальні втрати, то такого справді не буде й це цілком вписується в загальну ситуацію. По-перше, були підготовлені лінії оборони, а по-друге, пакет допомоги США вже затверджений. Ефект від нього має бути миттєвим", – розповів Давид Шарп.

Це не означає, що все в одну мить стане набагато краще. Але, наприклад, снаряди, які ми економили, більше не треба буде економити хоча б на одній, вузькій ділянці фронту. Це призведе до того, що українські військові зможуть випустити на кілька сотень снарядів вдень більше. Тому, очевидно, що ефект буде.

З урахуванням допомоги США, її ефективності, яка у найближчі тижні проявиться, то можна говорити, що Україна отримує потужність та додатковий потенціал для ведення успішних оборонних дій,

– сказав ізраїльський військовий оглядач.

Але не треба забувати, що противник також вчиться, має додаткові резерви. Тому спокійно не буде, попереду важкі бої, але опираючись на допомогу США, Україна матиме серйозний потенціал.

Чи зменшаться втрати з боку України

На думку Давида Шарпа, якщо врахувати номенклатуру та специфіку озброєння, яку ми отримаємо від США, то кількість знищених окупантів суттєво збільшиться, а втрати серед військових ЗСУ скоротяться.

Можна розглянути це на прикладі артилерії. Якщо артилерія на десятки відсотків більше випускає боєприпасів, зокрема високоточних, то противник на передньому краї зазнає втрат, його наступальні дії менші, а контрбатарейний вогонь з боку України – більший.

Якщо російська артилерія стріляє менше й не так точно, ти відганяєш її далі, тоді оборона стійкіша, втрати українців менші – все це прямі та очевидні зв'язки,

– додав військовий оглядач.

Вони не будуть помітні в перший день, але згодом проявляться. Ба більше, також надійдуть засоби ППО, ракети, броньована техніка, екіпірування – все це дає ефект: знижує власні втрати, а збільшує втрати противника,

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