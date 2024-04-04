Чисельно, але не якісно, – Жданов оцінив, чи здатна Росія відновити військовий потенціал

У Державному департаменті США зазначають, що Росія майже повністю відновила свої сили після масштабних втрат під час вторгнення в Україну. Водночас росіяни продовжують позбуватися свого особового складу та військової техніки шаленими темпами.

Водночас раніше голова комітету національної безпеки Литви Лаурінас Кашчюнас наголошував, що Росії потрібно від 5 до 7 років, щоб відновити свій військовий потенціал. Також військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Росія не може зараз перебувати у тому самому стані боєготовності, в якому була на початку 2022 року.

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Триває деградація

Росіяни могли відновити кількість техніки, озброєння завдяки розгортанню військово-промислового комплексу і переводу економіки країни на військові рейки.

Цілком імовірно, що так і відбулось, але якість цієї армії на сьогодні падає з кожним днем. Чим більший відсоток мобілізованих в лавах збройних сил Росії, тим нижче рівень її бойової підготовки,

– зазначив військовий експерт.

В російській армії триває деградація, зокрема техніки. Вся військова техніка, яка була випущена військово-промисловим комплексом Росії у 2023 році, на 83% – та, що знята зі зберігання і відновлена. Лише 17% – нова техніка, щойно вироблена підприємствами.

"Тому не можна говорити, що Росія повністю відновилась у військовому плані до стану, в якому перебувала до 24 лютого 2022 року. Імовірно ворожа армія відновилась чисельно, але не якісно", – наголосив Олег Жданов.

Окупанти продовжують зазнавати втрат

Минулої доби, станом на ранок 4 квітня, було ліквідовано 670 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 445 тисяч своїх військових.

Крім того, кожного дня зменшується кількість військової техніки ворога. З початку війни Росія втратила: танків – 7 018 (+9) одиниць, бойових броньованих машин – 13 386 (+18) одиниць, артилерійських систем – 11 171 (+29) одиниць, РСЗВ – 1 026 (+1) одиниць, засобів ППО – 746 (+1) одиниць, літаків – 347 (+0) одиниць, гелікоптерів – 325 (+0) одиниць, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 817 (+21) одиниць, крилатих ракет – 2 059 (+0) одиниць, кораблів/катерів – 26 (+0) одиниць, підводних човнів – 1 (+0) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) одиниць, спеціальної техніки – 1 845 (+7) одиниць.

Також українські Сили ССО виявили на Півдні окупантів, які зводили нові оборонні споруди та пункт управління. Оператори передали координати розташування росіян українським артилеристам і вони скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS. Після удару ліквідовано 14 російських військовослужбовців та 7 поранено.