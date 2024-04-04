Чисельно, але не якісно, – Жданов оцінив, чи здатна Росія відновити військовий потенціал
У Державному департаменті США зазначають, що Росія майже повністю відновила свої сили після масштабних втрат під час вторгнення в Україну. Водночас росіяни продовжують позбуватися свого особового складу та військової техніки шаленими темпами.
Водночас раніше голова комітету національної безпеки Литви Лаурінас Кашчюнас наголошував, що Росії потрібно від 5 до 7 років, щоб відновити свій військовий потенціал. Також військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Росія не може зараз перебувати у тому самому стані боєготовності, в якому була на початку 2022 року.
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Триває деградація
Росіяни могли відновити кількість техніки, озброєння завдяки розгортанню військово-промислового комплексу і переводу економіки країни на військові рейки.
Цілком імовірно, що так і відбулось, але якість цієї армії на сьогодні падає з кожним днем. Чим більший відсоток мобілізованих в лавах збройних сил Росії, тим нижче рівень її бойової підготовки,
– зазначив військовий експерт.
В російській армії триває деградація, зокрема техніки. Вся військова техніка, яка була випущена військово-промисловим комплексом Росії у 2023 році, на 83% – та, що знята зі зберігання і відновлена. Лише 17% – нова техніка, щойно вироблена підприємствами.
"Тому не можна говорити, що Росія повністю відновилась у військовому плані до стану, в якому перебувала до 24 лютого 2022 року. Імовірно ворожа армія відновилась чисельно, але не якісно", – наголосив Олег Жданов.Зверніть увагу! Представника Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила власну армію після величезних втрат на початку повномасштабної агресії проти України. За його словами впродовж останніх кількох місяців росіяни майже повністю відбудували військову структуру.
Окупанти продовжують зазнавати втрат
- Минулої доби, станом на ранок 4 квітня, було ліквідовано 670 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 445 тисяч своїх військових.
- Крім того, кожного дня зменшується кількість військової техніки ворога. З початку війни Росія втратила: танків – 7 018 (+9) одиниць, бойових броньованих машин – 13 386 (+18) одиниць, артилерійських систем – 11 171 (+29) одиниць, РСЗВ – 1 026 (+1) одиниць, засобів ППО – 746 (+1) одиниць, літаків – 347 (+0) одиниць, гелікоптерів – 325 (+0) одиниць, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 817 (+21) одиниць, крилатих ракет – 2 059 (+0) одиниць, кораблів/катерів – 26 (+0) одиниць, підводних човнів – 1 (+0) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) одиниць, спеціальної техніки – 1 845 (+7) одиниць.
- Також українські Сили ССО виявили на Півдні окупантів, які зводили нові оборонні споруди та пункт управління. Оператори передали координати розташування росіян українським артилеристам і вони скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS. Після удару ліквідовано 14 російських військовослужбовців та 7 поранено.