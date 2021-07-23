У США створили групу підтримки Білорусі – Голос Америки

У Конгресі США заснували так званий Білоруський кокус або групу підтримки Білорусі. До неї увійшли члени палати представників з демократичної та республіканської партії.

Презентація ініціативи відбулась у посольстві Литви. Законодавство наголосило, що Конгрес об'єднаний у своїй підтримці демократичних прагнень білоруського народу і зобов'язались допомагати в реалізації цих прагнень.

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Угода між Німеччиною і США

Вашингтон обговорює деталі нових домовленостей між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Відповідно до них, якщо Росія використає енергетику як зброю проти України, Німеччина зобов'язана ініціювати зусилля, зокрема санкції, або обмежити можливості експорту у російських енергоресурсах до Європи.

Також Німеччина повинна створити Зелений фонд для підтримки енергетичного переходу, енергоефективності та безпеки України. У спілкуванні із пресою після оприлюднення деталей президент США Джо Байден заявив, що завадити добудові "Північного потоку-2" вже було неможливо.

До теми Байден заявив, що "Північний потік-2" було неможливо зупинити

Позиція Меркель щодо "Північного потоку-2"

Канцлерка Ангела Меркель назвала домовленості гарним кроком, хоч і визнала, що суттєвих розбіжностей США і Німеччині подолати не вдалось. Щодо ймовірності запровадження санкцій проти Росії в разі подальшої агресії чи енергетичного тиску на Україну вона висловилася: "У нас є можливість, якою б я не хотіла скористатися. Але вона в нас завжди є щодо Криму чи Донецька з Луганськом. Ми маємо можливість запровадити санкції. Тож ми не позбавлені варіантів щось зробити".

Раніше Меркель запевнила , що докладатиме всіх можливих зусиль, щоб зберегти транзит газу через Україну, навіть якщо запустять російський газопровід.

Масові пожежі у США

Масштабні лісові пожежі, які вирують на західному узбережжі США лише посилюються через екстремальну, спекотну і суху погоду. Станом на четвер, 22 липня, вогонь вирує вже у 13 штатах. Наразі наймасштабніша пожежа у штаті Орегон поширилася на 1 600 квадратних кілометрів, це майже які 2 площі Києва.

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