США таки розглядають відключення Росії від SWIFT у разі агресії проти України
18 січня 2022 , 21:23Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
У разі вторгнення Росії на територію України в США не виключають жоден із раніше озвучених варіантів запровадження санкцій. Зокрема відключення країни-агресора від міжбанківської системи SWIFT.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 18 січня. Таким чином вона відповіла на запитання журналістів і представників ЗМІ про обмеження проти Москви.
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Прессекретарка зазначила, що в адміністрації Джо Байдена "жоден із варіантів не зняли з розгляду".
Водночас Джен Псакі наголосила, що Сполучені Штати продовжують консультації з європейськими партнерами щодо можливих заходів у відповідь в разі, якщо Росія нападе на Україну.Зверніть увагу! Кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі, поінформувала, що всі варіанти санкцій проти Росії нині залишаються на столі в президента США.
Відключення Росії від SWIFT: що відомо
- Розмови про відключення Росії від банківської системи SWIFT триває не перший місяць. Зокрема таку санкцію могли застосувати у випадку нового нападу на Україну.
- У квітні 2021 року Європарламент заявив, що відключить Москву від системи платежів SWIFT та відмовитися від її нафти й газу, якщо вона знову нападе на нашу державу.
- ЗМІ 6 грудня писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.
- У Німеччині заявили, що Росію не варто відключати від міжнародної платіжної системи. Там переконують, що цього не треба робити, навіть якщо вона нападе на Україну.