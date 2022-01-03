США і Туреччина обговорили ситуацію на кордоні України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Під час перемовин вони обговорили й Україну.

Зокрема, темою для розмови Блінкена та Чавушоглу стала важливість продовження координації дій через загрозу вторгнення Росії на територію України.

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Що ще обговорили сторони

За даними Держдепу, держсекретар США та глава МЗС Туреччини обговорили й питання, пов'язані з сомалійським півостровом та призначення турецькою стороною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією.

Темою для розмови також стали можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі для розв'язання питань, які становлять взаємний інтерес.

Мевлют Чавушоглу раніше заявляв , що Туреччина не залишиться осторонь загострення між Росією та Україною. За його словами, турецька сторона не ігноруватиме свої принципи та тісні відносини з нашою державою.

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Ймовірний напад Росії: позиції Туреччини та США

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у листопаді заявив, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією. За його словами, країна зацікавлена, аби в регіоні панував мир.

У Туреччині також заявили, що конфлікт Росії з Україною та НАТО вийшов на небезпечний рівень.

Водночас У Білому домі висловлюють стурбованість щодо ескалації біля кордону України. Джо Байден підтвердив підтримку суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський 29 грудня провів перемовини з Ентоні Блінкеном. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання війни на Донбасі.

Також у США колишні чиновники та дипломати наполягають, аби Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії. Їх мають ввести у випадку агресії проти України.

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