ЦРУ почало відкрито вербувати росіян: Піонтковський оцінив ідею

Напередодні заступник директора ЦРУ Девід Марлоу запропонував росіянам, які незгодні з путінським режимом, співпрацювати зі США. Однак чи багато виявиться охочих – спрогнозувати важко.

На думку російського публіциста та опозиційного політика Андрія Піонтковського, це не найвдаліша пропозиція. Про це він сказав у стрімі, який транслювався на ютубі 24 каналу.

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Усе зроблять ЗСУ

Як відзначає опозиціонер, всередині держави-агресорки та в еміграції є чимало громадян, які готові працювати над побудовою нової Росії, і для цього їм не потрібне вербування з боку США. За словами Піонтковського, це відбуватиметься після падіння путінського режиму, яке спричинять зовсім інші люди. Так, 99% роботи здійснюють наші героїчні ЗСУ.

У американців доволі часто буває така грубість мислення. Вони не можуть зрозуміти людей, які борються за свої ідеали, за свою свободу, за свою незалежність – як український народ,

– зауважує опозиційний політик.

Піонтковський відзначає, що не варто ідеалізувати американців. На його думку, вони люди не дуже гнучкі й тонкі.

"Але нам ці якості й не дуже потрібні. Нам зараз потрібні ATACMS та SCALP від них", – говорить російський публіцист.

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