США виділять Україні військову допомогу на 460 мільйонів доларів

Сполучені Штати продовжують потужно підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, нашій державі виділять ще 460 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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США нададуть Україні чергову допомогу

За даними Пентагону, США надсилають Україні ще 460 мільйонів доларів військового обладнання. Зокрема, в пакет увійдуть:

HIMARS,

радари повітряного спостереження,

протитанкові системи Javelin,

машини Bradley Infantry Fire Support Team,

прилади нічного бачення,

медичне приладдя,

запасні частини та інше обладнання.

Білий дім оголосив про новий пакет зброї для України на 460 мільйонів доларів. За словами Джо Байдена, найближчим часом можна очікувати додаткових оголошень,

– написав журналіст Остап Яриш.



США нададуть Україні новий пакет допомоги / Фото Остапа Яриша