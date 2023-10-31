Джонсон пропонує допомогу лише для Ізраїлю: у Сенаті наполягають на спільному з Україною пакеті

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити допомогу лише для Ізраїлю. Законопроєкт планують розглянути цього тижня.

Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 мільярда доларів і вже вніс відповідний законопроєкт до Конгресу. Його хочуть розглянути цього тижня.

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Чи підтримує Сенат законопроєкт Джонсона

Видання Politico пише, що ініціатива Джонсона зіштовхнеться з серйозними проблемами, адже лідери демократів та лідер республіканців віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет на 106 мільярдів доларів.

Ми вважаємо, наша демократична партія, що ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття,

– сказав демократ Шумер про законопроєкт Джонсона.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел теж хоче зберегти розгляд військової допомоги Україні та Ізраїлю єдиним пакетом. Він розглядає обидві війни як велику глобальну загрозу.

Це момент для швидких та рішучих дій, щоб запобігти подальшим людським жертвам та накласти реальні наслідки на тиранів, які тероризували народ України та Ізраїлю. І прямо зараз Сенат має шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це,

– сказав Макконнелл.

CNN зазначає, що республіканці в Сенаті розділилися з приводу прагнення Макконнелла об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Серед республіканської меншості є ті, що вважають пріоритетом саме Ізраїль.

Варто зазначити, раніше Макконнел неодноразово попереджав, що боротьба з демократами є поганою політикою для Республіканської партії і може спричинити шатдаун уряду.

Реакція Білого дому

Згодом прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу заявила, що адміністрація президента США відкинула вимоги республіканців розділити допомогу для України та Ізраїлю.

Адміністрація президента США Джо Байдена відкинула вимоги республіканців розділити у законопроєкті з військовою допомогою фінансові кошти для Ізраїлю та України в окремі проєкти,

– сказала Карін Жан-П'єр.

Що передувало