У США все ще не назвали деталей зустрічі Байдена та Путіна: пообіцяли повідомити одразу

У Білому домі досі не знають, коли точно відбудеться зустріч американського президента Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна. Однак там пообіцяли повідомити деталі одразу, як про них знатимуть.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі. Він відбувся 5 травня 2021 року.

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Вона додала, що очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту поки не варто. Принаймні, поки підтвердять зустріч президентів обох країн.

Як тільки у нас з'явиться інформація з підтвердженими деталями щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів – 24 канал), ми поділимося нею,

– заявила Псакі.

Відомо лише, що Байден раніше заявляв, що хотів би провести запропонований саміт з президентом Путіним під час поїздки в Європу влітку 2021 року.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко