У США все ще не назвали деталей зустрічі Байдена та Путіна: пообіцяли повідомити одразу

У Білому домі досі не знають, коли точно відбудеться зустріч американського президента Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна. Однак там пообіцяли повідомити деталі одразу, як про них знатимуть.
Джерело:The White House
Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі. Він відбувся 5 травня 2021 року.
Увага Розмова Путіна і Байдена буде корисною для обох країн, – Блінкен
Вона додала, що очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту поки не варто. Принаймні, поки підтвердять зустріч президентів обох країн.
Як тільки у нас з'явиться інформація з підтвердженими деталями щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів – 24 канал), ми поділимося нею,
– заявила Псакі.
Відомо лише, що Байден раніше заявляв, що хотів би провести запропонований саміт з президентом Путіним під час поїздки в Європу влітку 2021 року.Довідка. Напередодні американський президент під час розмови з главою Кремля висловив стурбованість нарощуванням російської військової потужності в окупованому Криму та на держкордоні України. Також він закликав Росію знизити напруженість.
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Джо Байден та Володимир Путін поговорили телефоном 13 квітня. Глава США запропонував лідеру Кремля зустрітися найближчим часом.
- Він наголосив, що це має бути "третя країна". Організувати зустріч президентів погодилися Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У Росії підтвердили намір Путіна про зустріч. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили.