США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2"

США запровадили нові санкції проти "Північного потоку-2". Під них потрапила кіпрська компанія Transadria Ltd та ще одне судно.

Міністерство фінансів США застосувало обмеження проти компанії Transadria Ltd, що базується на Кіпрі, а також судна Marlin. Корабель ходить під прапором Росії.

До теми Улюблена мова Вашингтона, – Кремль про американські санкції проти "Північного потоку-2"

Раніше про санкції заявляли у Держдепі

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявляв, що США накладуть нові санкції. Про судно Marlin політик говорив як "конфісковану власність". Загалом США погодили санкції до 8 осіб та 17 суден.

Блінкен наголошував, що Штати продовжують "працювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб знизити ризики для України та дати відсіч шкідливій діяльності Росії".

Реакція Москви

Кремль у звичній риториці назвав санкції є неправильним кроком. Там заявили, що обмеження – це продовження санкційної мови, від якої завзято не хоче відмовлятися Вашингтон.

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