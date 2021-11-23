США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2"
Джерело:Мінфін США
США запровадили нові санкції проти "Північного потоку-2". Під них потрапила кіпрська компанія Transadria Ltd та ще одне судно.
Міністерство фінансів США застосувало обмеження проти компанії Transadria Ltd, що базується на Кіпрі, а також судна Marlin. Корабель ходить під прапором Росії.
До теми Улюблена мова Вашингтона, – Кремль про американські санкції проти "Північного потоку-2"
Раніше про санкції заявляли у Держдепі
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявляв, що США накладуть нові санкції. Про судно Marlin політик говорив як "конфісковану власність". Загалом США погодили санкції до 8 осіб та 17 суден.
Блінкен наголошував, що Штати продовжують "працювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб знизити ризики для України та дати відсіч шкідливій діяльності Росії".
Реакція Москви
Кремль у звичній риториці назвав санкції є неправильним кроком. Там заявили, що обмеження – це продовження санкційної мови, від якої завзято не хоче відмовлятися Вашингтон.
Останні новини навколо "Північного потоку-2"
- У російському "Газпромі" 8 листопада заявили про завершення будівництва "Північного потоку-2". Стверджували, що газопровід готовий до запуску.
- Однак проєкт не можуть просто так запустити. Необхідно пройти процедуру сертифікації. Має бути дотримана норма, що компанія, яка транспортує газ, не може видобувати та постачати його.
- Генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон припустив, що "Газпром" може намагатися обійти вимоги європейського законодавства.
- До речі, український "Нафтогаз" теж братиме участь у консультаціях. Україна буде доводити, що газопровід не можна сертифікувати.