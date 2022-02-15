США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну, – ЗМІ

У Білому домі відреагували на нову кібератаку в Україні. Вашингтон готовий надати нашій державі допомогу в розслідуванні та реагуванні.

ЗМІ звертають увагу, що масова Ddos-атака сталася 15 лютого. Мовляв, саме у цей день Росія повідомила, що відводить частину своїх військових від кордонів України після навчань.

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Байден згадав про загрози у кіберпросторі

У своєму терміновому зверненні щодо ситуації в Україні американський президент Джо Байден заговорив і про кібербезпеку. "Якщо Росія вдасться до кібератак або інших способів ведення війни, ми будемо реагувати й на це", – запевнив він. Політик наголосив, що США разом з партнерами забезпечують колективний захист проти будь-який загроз, зокрема – у кіберпросторі.

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