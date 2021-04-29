У США заявили, що приєднаються до Кримської платформи

США підтримують мирну ініціативу України "Кримська платформа" щодо деокупації півострова Там заявили, що готові приєднатися до неї.

США вітають нову ініціативу України. Про це заявили в офісі речника Держдепартаменту США, відповідаючи на інформаційний запит.

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Там запевнили, що із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також союзниками та партнерами.

Мовиться про припинення російської окупації Кримського півострова й агресії на сході України, додали у Держдепартаменті.

США підтверджують підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами,

– наголосили у відомстві.

Кримська платформа: що про це відомо

Це – міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові.

Її створення представив український президент Володимир Зеленський. Це відбувалося на 75 сесії Генасамблеї ООН.

Проведення установчого саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року. Захід відбудеться у Києві.

До участі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів.

Таку ініціативу позитивно оцінюють міжнародні партнери України. Кримську платформу підтримали, зокрема у G7 та Євросоюзі.