Українські операції допомагають змінювати риторику США, – Зеленський

У неділю, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина" на території ворога, уразивши 34% його стратегічних бомбардувальників. Це дещо змінило настрій в політичних колах, зокрема риторику США.

Українська команда наразі перебуває там з державним візитом. Про це заявив Володимир Зеленський на брифінгу в середу, 4 червня, передає 24 Канал.

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Як змінюється риторика США

За словами президента, проведення операцій допомагає Україні, зокрема у зміні риторики США.

Риторика США почала змінюватися, що українці програють цю війну, що у нас немає інструментів, карт тощо. Зараз це звучить трошки тихіше, це я так дуже обережно говорю, тому що зараз наша команда в США,

– розповів голова української держави

Нагадаємо, напередодні з державним візитом у США прибув керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак із першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко.

У вівторок, 3 червня, вони зустрілися зі спецпредставником американського президента Кітом Келлогом, обговоривши ситуацію на фронті, санкції проти Росії, оборонну допомогу Україні та питання викрадених дітей.

Окрім того, у середу, 4 червня, Єрмак зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, майбутній обмін полоненими й важливість повернення всіх заручників.