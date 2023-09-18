У США зник найдорожчий винищувач F-35 -"невидимка": що трапилося з пілотом

У неділю вдень, 17 вересня, зник один з найдорожчих винищувачів США F-35B Lightning II. Це трапилося під час польоту над штатом Південна Каліфорнія, поблизу бази Чарльстон.

Про це пише BBC, посилаючись на повідомлення у Х (колишній Твіттер) Об'єднаної бази Чарльстон. Пілот винищувача змушений був катапультуватися – його доправили до лікарні, інформує 24 Канал.

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Пошук F-35

Як заявив представник бази, під час польоту сталася невідома проблема. Американські військові повідомили BBC, що мають обмежену кількість інформації щодо інциденту і намагаються зібрати якомога більше деталей. Також вони звернулися за допомогою до громадськості.

Востаннє винищувач фіксували у районі двох озер – Молтрі та Меріон на півночі Чарльстона. Саме там федеративний авіаційний регулятор і зосередив свої пошуки.

Відомо, що був ще один F-35, який міг летіти у той самий час. Він успішно повернувся на базу, про що виданню Associated Press повідомила прессекретарка військового відомства майор Мелані Салінас.

Lockheed Martin F-35 Lightning II – багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він розроблений американської фірмою Lockheed Martin у трьох варіантах: наземний винищувач (CTOL), винищувач з укороченим злетом і вертикальною посадкою (STOVL), а також палубний.F-35 є одним із найдосконаліших винищувачів у світі. Один літак коштує близько 80 мільйонів доларів.

У 2018 році американські військові тимчасово призупинили роботу всього свого парку винищувачів F-35 після аварії в Південній Кароліні. Це був перший випадок, коли даний літак розбився. Відомо, що тоді пілот теж встиг катапультуватися, обійшлося без постраждалих.

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