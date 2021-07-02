У США знову ввели федеральний мораторій на смертну кару
Джерело:Мін' юст США
У Сполучених Штатах повернули мораторій на застосування смертної кари на федеральному рівні. Скасували його у липні 2019 року – за часів президентства Дональда Трампа.
Мораторій на смертну кару на федеральному рівні впровадив генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Відповідну заяву оприлюднили на офіційному сайті Міністерства юстиції.
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Повернення федерального мораторію на смертну кару
Мін'юст має забезпечити, щоб усім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки надавалися права, гарантовані конституцією і законами США, а й щоб з ними поводилися справедливо і гуманно,
– йдеться в заяві.
Американський генпрокурор наголосив, що "це зобов'язання має особливу силу у випадках, пов'язаних зі смертною карою".
Відомство нагадало, що за останні 2 роки департамент правосуддя Мін'юсту вніс низку змін в політику щодо смертної кари. Крім того, здійснили перші страти на федеральному рівні майже за два десятиліття.
Натомість генпрокурор доручив провести огляд такої політики, у межах якого слід здійснити консультації зі зацікавленими сторонами: федеральними агентствами та медичними експертами. Поки відбуватиметься огляд, страт на федеральному рівні не проводитимуть.
Поновлення найвищої міри покарання на федеральному рівні: що відомо
- У липні 2019 року генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив про поновлення найвищої міри покарання на федеральному рівні. Зробили це, щоб "встановити справедливість щодо жертв найжахливіших злочинів". Про необхідність такого рішення говорив тодішній президент Дональд Трамп.
- У липні 2020 року у США ввели першу за 17 років смертельну ін'єкцію. Відтоді у країні провели 13 федеральних страт.
- Однак Джо Байден є противником смертної кари. Представник Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що президент, "задоволений тим, що генеральний прокурор робить ці кроки".