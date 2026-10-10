"Зеленський неправильно оцінює ситуацію": Axios розповіло, чому Трамп домовився з Путіним

Сполучені Штати знімуть санкції та купуватимуть російське дизельне пальне через небажання Києва припинити атаки на нафтопереробні заводи Росії. Відповідну домовленість уклали Дональд Трамп та Володимир Путін після переговорів з українською делегацією.

Про це пише видання Axios.

Чому Трамп вирішив укласти угоду з Путіним?

Рішення американського лідера стало наслідком того, що Володимир Зеленський проігнорував кілька прохань припинити удари по російських підприємствах. Українська сторона погоджувалася на такий крок лише за умови симетричного припинення російських атак по електростанціях України. Проте Трамп вимагав односторонніх поступок, оскільки не вважав ці удари рівноцінними.

Під час восьмигодинної зустрічі в Маямі посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили українській делегації про намір президента зателефонувати Путіну та скасувати санкції на експорт дизелю. За словами одного з американських посадовців, атаки на нафтопереробні заводи завдають болю Росії, але також боляче б'ють по США.

Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи бити по нафтопереробних заводах, він руйнує ту прихильність, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців,

– заявив чиновник.

Український представник розповів журналістам, що Віткофф і Кушнер погрожували відрізати Київ від американських розвідданих, якщо удари триватимуть. Натомість американська сторона заперечила факт таких погроз, наголосивши, що США залишаються надійним партнером. Крім того, посланці розповіли про потенційні енергетичні угоди з Росією, які нібито мають спонукати Путіна до мирних переговорів.

Реакція України НА зняття санкцій

Як вже повідомлялося на нашому сайті, 9 жовтня Дональд Трамп заявив про успішну розмову з Володимиром Путіним, після чого Міністерство фінансів США негайно видало ліцензію на постачання російського пального. Володимир Зеленський різко розкритикував цей крок, назвавши його подарунком Путіну на день народження, який дасть агресору додаткові мільярди на війну.

Попри укладену дизельну угоду, Київ не планує відмовлятися від своїх військових планів. За словами високопоставленого українського чиновника, Сили оборони продовжать палити російські нафтопереробні заводи. Тим часом Юрій Ушаков повідомив, що під час телефонної розмови з Трампом російський правитель відкинув можливість мирних переговорів і заявив про продовження бойових дій.