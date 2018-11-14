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      США оголосили велику нагороду за інформацію про місцеперебування членів "ХАМАС" і "Хезболла"

      526 Читать новость на русском
      Державний департамент США
      Державний департамент США / Фото з відкритих джерел

      Влада США оголосила нагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити місце розташування високопоставленого члена руху "ХАМАС" Салеха аль-Аруру і членів шиїтського руху "Хезболла" Халіля Юсефа Махмуда окупантів і Хайтама Алі Табатабаі.

      Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Державного департаменту США.

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      Зазначається, що наразі Салех аль-Аруру проживає в Лівані. Влада США вважає, що він причетний до серії терористичних атак і викрадання людей на Західному березі.

      Член шиїтського руху "Хезболла" Халіль Юсеф Махмуд Харб, за даними Держдепартаменту, "керував військовими операціями не території Палестини та в низці інших країн", його передбачуване місце розташування не уточнюється. Хайтама Алі Табатабаі називають командиром загонів "Хезболла" у Сирії і Ємені. У жовтні 2016 року США включили його до списку санкцій. Його місце розташування також не уточнюється.

      Влада США закликає звертатися з будь-якою інформацією про цих людей по телефону або електронній пошті, обіцяючи 5 мільйонів за інформацію, яка допоможе зловити будь-кого з них.

      У вівторок міністерство фінансів США внесло до списку санкцій п'ятьох чоловіків, у тому числі сина лідера ліванської шиїтської партії "Хезболла" Хасана Насрулли Джавада. Відповідні матеріали були опубліковані на сайті відомства. Також до антитерористичного списку санкцій США внесено палестинську організацію "Аль-Муджахід брігейдс".

      Теги: Новини політики Новини США Хезболла ХАМАС
      Джерело: 24 Канал
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