США запідозрили Росію у маніпуляціях з валютою

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки планує включити Росію до списку країн, що маніпулюють валютою для отримання вигоди.

Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що в цей список, який оновлюють кожні півроку, зараз внесені 12 країн. В найближчому місяці США представлять нову версію, і очікується, що кількість держав буде розширено до 20.

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Зазначається, що нові країни будуть включені до списку через зміну одного з критеріїв. Разом з Росією туди можуть потрапити В'єтнам, Індонезія, Ірландія, Малайзія і Таїланд, які мають великий профіцит торгового балансу з США. Водночас Індія і Південна Корея будуть виключені з документа.

Внесення країни в цей список, несе для неї певні ринкові наслідки. Також влада США буде зобов'язана вступити в переговори з тим, хто маніпулює валютою.

У квітні президент США Дональд Трамп написав в Twitter, що Росія та Китай "граються в девальвацію валюти", підвищуючи ключову ставку, що є неприйнятним.

Тоді ж зазначалося, що Росія за час санкцій скоротила частку розрахунків у доларах на 12,6 відсотка у зовнішній торгівлі і збільшила в євро та рублях на 26,6 і 14 відсотків відповідно.