ССО на Бахмутському напрямку "вполювали" склад окупантів: момент знищення потрапив на відео

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Водночас українські військові утримують позиції та навіть завдають ударів по ворожих складах.

Сили Спеціальних Операцій знищили склад окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог зберігав керовані ракети.

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Визначені цілі уражено

За інформацією ССО, на складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь". Саме їх окупанти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.

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Ціль виявили оператори ССО під час аеророзвідки. Після ідентифікації та спостереження за активністю поряд із складом вони передали координати побратимам з артилерії.

В результаті скоординованих дій військових цілі було уражено.

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