ССО Білорусі виконають наказ Лукашенка, – Латушко назвав ймовірну кількість військових
Ситуація щодо Білорусі все ще залишається напруженою. Путін продовжує намагатися тиснути на Лукашенка, щоб долучити його до війни проти України.
Сили спеціальних операцій, які займалися подавленням білоруських протестів у 2020 – 2021 роках та часто задіяні й зараз, будуть виконувати наказ Лукашенка. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.
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"Кількість цих офіцерів, контрактників, прапорщиків – може варіюватися від 6 тисяч й до 12. Навряд чи більше, ніж 15 тисяч військовослужбовців. Це, звісно, немала кількість", – повідомив Павло Латушко.
За його словами, солдати строковики, які прийшли по призову й живуть в білоруському середовищі, спілкуються із сімʼями, користуються інтернетом, – мають інше сприйняття.
З точки зору внутрішніх опитувань, які проводять в Білорусі, показують, що більшість суспільства, як і достатньо велика кількість військовослужбовців, проти війни в Україні та проти участі у війні в Україні. Тут різні можуть бути категорії,
– повідомив Павло Латушко.
"Проти участі набагато більше, тому що ніхто не хоче повернутися "двохсотим вантажем" в Білорусь", – додав Латушко.
Він зазначив, що не потрібно закликати білоруських військових підходити до кордону, підіймати руки догори з білим прапором.
"Я думаю, що тут правий Арестович – відповідь буде одразу, швидка та жорстка. Тому найправильніший підхід для білоруських військових йти в ліс або повертати зброю проти того, хто віддає незаконний наказ", – підсумував білоруський опозиціонер.
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Яка ситуація в Білорусі: останні новини
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